Названа главная особенность iPhone 15

Инсайдеры рассказали, что iPhone 15 выйдет без «моноброви»

В 2023 году Apple выпустит смартфон без «моноброви» — сенсоры будут спрятаны под дисплей. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Источники издания рассказали, что в 2023 году Samsung Display поставит Apple партию панелей, созданных по технологии under-panel camera (UPC). Это позволит оставить в экране iPhone 15 единственное круглое отверстие под фронтальную камеру — остальные элементы Face ID будут находиться под передней панелью.

Специалисты называют скрытые сенсоры биометрической системы главной особенностью iPhone 15. Отмечается, что подобная технология уже была применена Samsung в складном смартфоне Galaxy Z Fold 3. Однако в настоящее время корейские специалисты работают над новой версией UPC.

Также инсайдеры выяснили, что дисплеи с новым дизайном появятся только у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Базовые аппараты — iPhone 15 и 15 Max — предположительно получат экраны с классическим вырезом под Face ID.

В конце декабря инсайдеры рассказали, что в 2023 году Apple выпустит первый смартфон без лотка для физической сим-карты. Данную особенность iPhone 15 заменит eSIM — технология, позволяющая записывать на телефон один или несколько номеров без привязки к физическому носителю.