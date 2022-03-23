Лавров рассказал о сложностях переговоров с Украиной

Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело из-за постоянной смены позиции

Переговоры России и Украины идут тяжело, так как украинская сторона постоянно меняет позицию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — рассказал дипломат о сложностях взаимодействия с Киевом.

Ранее Лавров заявил, что возрождение однополярного мира является конечной и основной целью коллективного Запада в противостоянии с Россией и другими суверенными странами. «Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента», — сказал он.