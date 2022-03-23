Министр спорта России оценил возможность снижения зарплат атлетам

Министр спорта России Матыцин заявил, что зарплаты атлетам не будут снижать из-за санкций

Министерство спорта России не будет снижать зарплату атлетам в условиях санкций и отстранения от международных соревнований. Об этом «Матч ТВ» рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

«Мы продолжим поддерживать спортсменов. Уровень зарплаты ни в коей мере не будет снижен, и ставки в Центре спортивной подготовки сборных команд (ЦСП) тоже», — сказал Матыцин. Он также заявил, что меры поддержки атлетов включают в себя 13 направлений и более 35 мероприятий.

Матыцин добавил, что российский спорт не будет уходить в изоляцию, так как диалог с международными федерациями продолжается. Функционер также выступил против политизации спорта.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.