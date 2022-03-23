«Ювентус» нацелился на Салаха

La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» готов подписать египетского форварда Мохаммеда Салаха

Туринский «Ювентус» изучает возможность подписания контракта с египетским форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом. Об этом стало известно La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» готов предложить Салаху перейти в команду в летнее трансферное окно. Клуб нацелился на египтянина из-за ухода аргентинца Пауло Дибалы в июне 2022 года.

Сумма возможной сделки не уточняется, однако сообщается, что туринцы смогут удовлетворить финансовые запросы Салаха благодаря налоговым льготам в Серии А.

14 марта появилась информация о переговорах Салаха и каталонской «Барселоны». Отмечалось, что сине-гранатовые выбирают между ним и форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Контракт футболиста действует до 30 июня 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.