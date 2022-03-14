«Барселона» заинтересовалась Салахом

AS: египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне»

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает AS.

Каталонцы намерены усилить 29-летним игроком линию атаки. В клубе отметили универсальность футболиста и заключили, что Салах может гарантировать минимум 30 забитых мячей за сезон. Отмечается, что стороны уже обсуждали возможный трансфер.

Салах рассматривается как альтернатива форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду, к которому команда также проявляет интерес. Египтянин является более выгодным вариантом, поскольку его переход обойдется «Барселоне» дешевле.

Салах выступает за Ливерпуль с июля 2017 года. Контракт футболиста действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее 14 марта стало известно, что Месси может вернуться в «Барселону». Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Пари Сен-Жермен», встретился с представителями каталонского клуба, чтобы обсудить переход футболиста.