Отец Месси встретился с руководством «Барселоны»

Отец Лионеля Месси встретился с руководством «Барселоны» и обсудил его возвращение из ПСЖ

Хорхе Месси, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси, встретился с представителями «Барселоны». Об этом сообщает журналист Адриан Гренье в Twitter.

Отец 34-летнего футболиста несколько дней назад связался с руководством каталонцев. Целью визита было обсуждение возвращения Месси из ПСЖ в испанский клуб.

25 января сообщалось, что Месси провел встречу с представителями «Барселоны». Футболист поужинал в ресторане Барселоны с главным тренером каталонского клуба Хави и полузащитником Серхио Бускетсом.

Месси в текущем сезоне провел в составе ПСЖ 18 матчей в чемпионате Франции. На его счету два гола и десять результативных передач.

Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны» в этом сезоне. В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании. Аргентинец — семикратный обладатель «Золотого мяча», присуждаемого лучшему футболисту года.