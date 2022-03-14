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Спорт

Отец Месси встретился с руководством «Барселоны»

Отец Лионеля Месси встретился с руководством «Барселоны» и обсудил его возвращение из ПСЖ
Хорхе Месси

Хорхе Месси. Фото: Albert Gea / Reuters

Хорхе Месси, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси, встретился с представителями «Барселоны». Об этом сообщает журналист Адриан Гренье в Twitter.

Отец 34-летнего футболиста несколько дней назад связался с руководством каталонцев. Целью визита было обсуждение возвращения Месси из ПСЖ в испанский клуб.

25 января сообщалось, что Месси провел встречу с представителями «Барселоны». Футболист поужинал в ресторане Барселоны с главным тренером каталонского клуба Хави и полузащитником Серхио Бускетсом.

Месси в текущем сезоне провел в составе ПСЖ 18 матчей в чемпионате Франции. На его счету два гола и десять результативных передач.

Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны» в этом сезоне. В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании. Аргентинец — семикратный обладатель «Золотого мяча», присуждаемого лучшему футболисту года.

Дарья Коршунова
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