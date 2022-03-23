«Роскосмос» решил заключать новые контракты в рублях

Глава Роскосмоса Рогозин объявил о заключении внешних контрактов в рублях

«Роскосмос» решил заключать контракты с иностранными компаниями в рублях, сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС.

«Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях», — указал он, но не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь.

Заявление Рогозина последовало вскоре после заявление президента России Владимира Путина, который потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил он.

Президент поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. Отдельно он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек объявил, что подобное требование является нарушением контрактов. По его словам, позиция Москвы показывает, что Россия не является стабильным партнером в вопросе поставок энергоносителей. Австрийская нефтегазовая компания OMV указала, что продолжит платить за российский газ в евро.