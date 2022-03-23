Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
1:7
Завершен
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Динамо М
3:0
1-й период
live
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Глава РФС оценил возможность исключения России из УЕФА и ФИФА

Глава РФС Дюков выразил надежду, что исключение России из матчей УЕФА и ФИФА краткосрочно

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил возможность исключения России из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Дюков подчеркнул, что постоянно находится в диалоге с ФИФА и УЕФА. Он выразил надежду, что приостановка участия российских команд носит краткосрочный характер. «Ситуация в динамике. На данный момент у нас есть время. В мае будет больше информации. Надеемся, что в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», — заявил глава РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Кроме того, московский «Спартак», представлявший Россию в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из розыгрыша турнира.

После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА и УЕФА. Полноценные заседания должны состояться в ближайшие недели.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
Иностранку поймали в Шереметьево с контрабандой вещей ушедших из России брендов
Добровольцу пообещали более миллиона рублей за год жизни со стрижкой из 80-х
Минобороны России рассказало о боях за два населенных пункта
Глава СК Быстрыкин поручил расследовать разрыв снаряда в Белгородской области
В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»
У России захотели забрать более 500 самолетов
Матвиенко назвала плюсы решения о продаже газа за рубли
Названо количество работников в простое после ухода компаний из России
Не отреагировавший на вызов об избиении российский полицейский получил срок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.