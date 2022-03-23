Глава РФС оценил возможность исключения России из УЕФА и ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил возможность исключения России из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Чемпионат.com».
Дюков подчеркнул, что постоянно находится в диалоге с ФИФА и УЕФА. Он выразил надежду, что приостановка участия российских команд носит краткосрочный характер. «Ситуация в динамике. На данный момент у нас есть время. В мае будет больше информации. Надеемся, что в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», — заявил глава РФС.
28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Кроме того, московский «Спартак», представлявший Россию в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из розыгрыша турнира.
После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА и УЕФА. Полноценные заседания должны состояться в ближайшие недели.