Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
1:7
Завершен
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Динамо М
3:3
3-й период
live
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Россия потребует возместить затраты на проведение молодежного ЧМ по хоккею

ФХР потребует от IIHF возместить затраты на проведение молодежного чемпионата мира-2023
Дмитрий Курбатов

Дмитрий Курбатов. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что организация потребует от Международной федерации хоккея (IIHF) возместить затраты на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«Мы готовим иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика», — заявил Курбатов. Он подчеркнул, что Швейцарии и Белоруссии, чьи турниры были отменены в 2020-м и 2021-м соответственно, выплатили компенсацию. При этом представитель ФХР отметил, что затраты на строительство арен возмещены не будут.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах 28 февраля. Санкции были наложены на неопределенный срок. Кроме того, Россия не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Позднее ФХР обжаловала решение IIHF. Организация направила жалобу на решение Дисциплинарного комитета организации, которое предусматривало и лишение России права на проведение молодежного ЧМ-2023.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Германии оценили требование платить за газ только в рублях
МИД вручил посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников
Политолог заявил об успокоительном характере совещания Путина с министрами
Общественник назвал блокировку YouTube российских СМИ нескрываемой цензурой
Эксперт назвал шаги для избежания блокировки YouTube
США анонсировали новый пакет санкций против России
Не знавшая о беременности мать внезапно начала рожать и позвала на помощь дочь
Песков отреагировал на сообщения о желании Набиуллиной уйти в отставку
Доказано существование коридора из Евразии в Америку 14 тысяч лет назад
Абрамович не попал под санкции США по просьбе Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.