Россия потребует возместить затраты на проведение молодежного ЧМ по хоккею

ФХР потребует от IIHF возместить затраты на проведение молодежного чемпионата мира-2023

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что организация потребует от Международной федерации хоккея (IIHF) возместить затраты на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«Мы готовим иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика», — заявил Курбатов. Он подчеркнул, что Швейцарии и Белоруссии, чьи турниры были отменены в 2020-м и 2021-м соответственно, выплатили компенсацию. При этом представитель ФХР отметил, что затраты на строительство арен возмещены не будут.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах 28 февраля. Санкции были наложены на неопределенный срок. Кроме того, Россия не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году.

Позднее ФХР обжаловала решение IIHF. Организация направила жалобу на решение Дисциплинарного комитета организации, которое предусматривало и лишение России права на проведение молодежного ЧМ-2023.

