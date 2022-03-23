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Россиянам предложен метод утоления чувства голода без еды

Диетолог Елена Соломатина предложила пить теплую воду для утоления чувства голода

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина предложила россиянам пить теплую воду для утоления чувства голода. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам эксперта, мозг можно обмануть не только водой, но и другими теплыми напитками — например, цикорием, который при желании можно пить с молоком. «Во-первых, мы смываем желудочный сок, во-вторых, заполняем желудок, — объяснила она. — А объем в желудке тормозит выработку грелина — гормона голода».

Такой метод, по мнению Соломатиной, помогает при похудении, поскольку позволяет дольше обходиться без еды. «Если кто-то до еды выпьет такое, кружку какого-то такого напитка, даже просто воды, то он съест меньше. Некоторым очень хорошо помогают такие ухищрения», — утверждает она.

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Диетолог предупредила, что холодная вода действует противоположным образом, поскольку стимулирует перистальтику кишечника. «Из-за этого непереваренная еда очень быстро "проскакивает", не успевает даже всасываться, и человек опять хочет есть», — говорит она.

Ранее сообщалось, что британский врач Майкл Мосли призвал не бояться чувства голода. Он объяснил, что «страх проголодаться заставляет нас слишком часто есть».

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Олег Парамонов
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