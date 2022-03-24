Захарова заявила об упущенном Украиной шансе на суверенитет

Захарова заявила, что Украина упустила шанс стать суверенной страной в 2014 году

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уверена, что Украина уже упустила свой шанс стать суверенной и независимой страной. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, шанс на существование в собственных границах Украине давался и в 2014-м, и 2015 году, однако власти страны его упустили. «Семь лет сначала команду Порошенко, потом команду Зеленского уговаривали воспользоваться этим шансом. (...) Использовали все площадки, международные, многосторонние для того, чтобы объяснить, что другого варианта для Украины, нежели принятия соответствующих шагов по Минскому плану действий, не существует», — отметила она.

При этом представитель МИД подчеркнула, что Москва все же исходит из того, что шанс у Украины есть, и продолжает вести диалог с Киевом.

Ранее Захарова заявила, что чем скорее Украина осознает неизбежность мирного решения демилитаризации и денацификации, тем скорее завершится российская спецоперация.

Она также уверена, что массовые поставки оружия на Украину со стороны стран Запада приведут к затягиванию конфликта, а также чреваты непредсказуемыми последствиями.