Макгрегор отреагировал на призыв Нурмагомедова бойкотировать Ковингтона в UFC

Конор Макгрегор упрекнул Хабиба Нурмагомедова в боязни выступать в другом весе

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор воспользовался публикацией Хабиба Нурмагомедова и упрекнул россиянина в нежелании пробовать себя в другой весовой категории в бытность профессиональным бойцом. Пост доступен в Twitter.

33-летний Макгрегор отреагировал на публикацию с призывом Нурмагомедова в адрес представителей полусреднего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отказаться от поединков с Колби Ковингтоном, который обратился в полицию после конфликта с Хорхе Масвидалем. Нурмагомедов предложил бойкотировать американца за его поведение.

«Он просто перейдет в средний вес, потому что он не толстая задница», — отметил Макгрегор, напомнив тем самым о том, что Нурмагомедов выступал исключительно в легком весе в рамках UFC.

Драка Ковингтона и Масвидаля привела к задержанию последнего. Американцу грозит тюремный срок: ему предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном причинении вреда здоровью.

5 марта американцы провели поединок в рамках турнира UFC 272. Ковингтон одержал победу единогласным решением судей. Масвидаль потерпел третье поражение подряд.