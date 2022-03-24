США предлекли частичное снятие санкций против России перед выборами в конгресс

Политолог Козюлин допустил, что США снимут часть санкций против России из-за выборов

Соединенные Штаты могут снять часть санкций против России, чтобы поднять рейтинги Демократической партии перед выборами в Конгресс, запланированными на 8 ноября 2022 года. Такой сценарий в беседе с «Лентой.ру» допустил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

По его словам, имеющиеся прогнозы указывают на то, что эффект от санкций, введенных против России, лишь только начал проявляться. В то же время уже сейчас в США углубляется раскол американского общества, а уровень жизни у основной массы населения не улучшается уже давно. Все это делает победу в предстоящих выборах в конгресс крайне непростой задачей для Демократической партии.

«Перспективы добиться их, проводя ту же политику санкций в отношении России, на этом пути администрации их не добиться, поэтому не исключено, что часть санкций будут сняты», — заявил политолог. По его словам, это будет сделано не для Украины или НАТО, а для того, чтобы разрешить внутренние экономические проблемы, в частности снизить цены на топливо.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения. В частности, США и партнеры примут меры против обхода санкций и обеспечат их надежное исполнение. Как сообщается, о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 24 марта.