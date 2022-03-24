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IIHF начала расследование в отношении ФХР

IIHF начала расследование о нарушении этического кодекса со стороны ФХР

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) начала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщается на сайте организации.

IIHF изучит сообщения о том, что ФХР направляла клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении акций с целью выразить поддержку спецоперации ВС РФ на территории Украины. Российскую организацию заподозрили в нарушении этического кодекса IIHF.

На первой стадии расследованием займется совет по этике. Далее возможна передача дела в отношении ФХР Дисциплинарному комитету.

18 марта ФХР обжаловала решение совета IIHF об отстранении сборных России от международных соревнований. Федерация направила жалобу в Дисциплинарный комитет IIHF на решение организации.

28 февраля IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Организация объяснила решение стремлением обеспечить безопасность хоккеистов и официальных лиц.

Николай Костюков
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