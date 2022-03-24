«Барселона» готова предложить форварду «Баварии» Левандовски четырехлетний контракт

Польский игрок мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски захотел перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Футболист желает сменить обстановку и считает, что сейчас подходящее для этого время. Отмечается, что агент Левандовски Пини Захави близок к президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте, что может помочь сделке.

«Барселона» готова предложить 33-летнему форварду четырехлетний контракт. Каталонцы считают, что поляк сможет стать главной звездой команды.

19 марта Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера. Футболист оформил дубль в матче Бундеслиги против «Униона». Таким образом, нынешний сезон для поляка стал пятым, в рамках которого он забил более 30 голов.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. До перехода в мюнхенский клуб он защищал цвета дортмундской «Боруссии». Всего в Бундеслиге футболист провел 12 сезонов.