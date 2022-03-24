Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Екатерина Александрова
Завтра
17:00 (Мск)
Виктория Азаренко
Майами (ж)
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Левандовски захотел перейти в «Барселону»

«Барселона» готова предложить форварду «Баварии» Левандовски четырехлетний контракт
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Польский игрок мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски захотел перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Футболист желает сменить обстановку и считает, что сейчас подходящее для этого время. Отмечается, что агент Левандовски Пини Захави близок к президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте, что может помочь сделке.

«Барселона» готова предложить 33-летнему форварду четырехлетний контракт. Каталонцы считают, что поляк сможет стать главной звездой команды.

19 марта Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера. Футболист оформил дубль в матче Бундеслиги против «Униона». Таким образом, нынешний сезон для поляка стал пятым, в рамках которого он забил более 30 голов.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. До перехода в мюнхенский клуб он защищал цвета дортмундской «Боруссии». Всего в Бундеслиге футболист провел 12 сезонов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о невозможности рассчитываться за газ в рублях
В «Мире» прокомментировали работу карт в Apple Pay
Российские предприниматели столкнулись с проблемами при оплате аренды
Сервис PlayStation сломался после обновления
Стал известен план Байдена в отношении украинских беженцев
Финляндия вышлет Украине дополнительную военную помощь
Минобороны оценило угрозу для Европы от биолабораторий на Украине
Психолог перечислил признаки панической атаки
Минобороны назвало приоритет США в работе украинских лабораторий
Минобороны показало карту биолабораторий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.