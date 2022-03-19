Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил более 30 голов в пяти сезонах Бундеслиги

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Левандовски дважды отличился в матче Бундеслиги против «Униона». Таким образом, нынешний сезон для поляка становится пятым, в рамках которого он забил более 30 голов. Левандовски повторил достижение экс-игрока «Баварии» Герда Мюллера, которому также удавалось забивать более 30 голов в пяти разных сезонах чемпионата Германии.

18 декабря Левандовски побил рекорд Мюллера, доведя количество голов за календарный год до 43. В 1972 году Мюллер забил 72 гола.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. До перехода в мюнхенский клуб он защищал цвета дортмундской «Боруссии».

