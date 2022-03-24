Малкин вышел на пятое место среди россиян по голам в НХЛ

Евгений Малкин забросил 437-ю шайбу и вышел на пятое место среди россиян по голам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для форварда эта шайба стала 437-й за карьеру в лиге. Он вышел на пятое место среди россиян по голам в НХЛ и сравнялся по этому показателю с Павлом Буре.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу Сэйбрс». Победитель встречи определился в серии буллитов.

Всего Малкин провел 969 матчей за карьеру в НХЛ. Он забросил 437 шайб и отдал 695 результативных передач. В текущем сезоне на счету Малкина 13 голов и 15 пасов в 29 встречах. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Первое место по заброшенным в НХЛ шайбам среди россиян занимает форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. На его счету 770 голов. Он вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Также Овечкин стал первым по этому показателю среди европейских хоккеистов.