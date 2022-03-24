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Украинский кризис назвали одной из причин запуска КНДР межконтинентальной ракеты

Политолог Сангсу Ли назвал украинский кризис причиной пуска КНДР межконтинентальной ракеты

Фото: Yonhap News Agency / Reuters

Для Северной Кореи сейчас как нельзя более подходящее время для испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Сангсу Ли, старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра.

Политолог назвал несколько причин, из-за которых КНДР пошла на такой шаг. Одна из них заключается в том, что все внимание Соединенных Штатов в настоящий момент сосредоточено на украинском кризисе и наращивании Китаем своего военного потенциала в Тайваньском проливе. Во-вторых, в соседней Южной Корее только сменилось правительство после президентских выборов, и новому руководству не до ракетных провокаций Пхеньяна.

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В то же время, в КНДР осознают, что сейчас Россия наиболее склонна воспользоваться своим правом вето, если в Совете Безопасности ООН захотят ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с пуском межконтинентальной баллистической ракеты. «Северная Корея также хочет продемонстрировать очередные достижения в испытаниях ракетных вооружений к празднованию дня рождения Ким Ир Сена в апреле», — добавил Ли.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.

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Валентина Шварцман
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