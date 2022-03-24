Украинский кризис назвали одной из причин запуска КНДР межконтинентальной ракеты

Политолог Сангсу Ли назвал украинский кризис причиной пуска КНДР межконтинентальной ракеты

Для Северной Кореи сейчас как нельзя более подходящее время для испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Сангсу Ли, старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра.

Политолог назвал несколько причин, из-за которых КНДР пошла на такой шаг. Одна из них заключается в том, что все внимание Соединенных Штатов в настоящий момент сосредоточено на украинском кризисе и наращивании Китаем своего военного потенциала в Тайваньском проливе. Во-вторых, в соседней Южной Корее только сменилось правительство после президентских выборов, и новому руководству не до ракетных провокаций Пхеньяна.

В то же время, в КНДР осознают, что сейчас Россия наиболее склонна воспользоваться своим правом вето, если в Совете Безопасности ООН захотят ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с пуском межконтинентальной баллистической ракеты. «Северная Корея также хочет продемонстрировать очередные достижения в испытаниях ракетных вооружений к празднованию дня рождения Ким Ир Сена в апреле», — добавил Ли.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.