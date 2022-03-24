Никита Михалков оценил свое попадание в черный список актеров Латвии

Режиссер Никита Михалков прокомментировал фразой «А где это?» запрет въезда в Латвию

Режиссер Никита Михалков прокомментировал свое попадание в черный список актеров Латвии, состоящий более чем из 25 российских деятелей сферы развлечений и культуры. Об этом сообщает News.ru.

На соответствующую просьбу издания оценить заперт на посещение Латвии, Михалков ответил: «А где это?»

Ранее сообщалось, что МИД Латвии запретил въезжать 25 российским деятелям сферы развлечений и культуры. В черный список кроме Михалкова попали дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, исполнители Стас Михайлов, Тимати, Полина Гагарина и другие. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.