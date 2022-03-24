Кремль перенаправил в Минобороны вопрос о предварительной оценке спецоперации

Песков заявил, что вопрос о предварительной оценке спецоперации относится к Миноброны

Вопрос о предварительной оценке специальной операции России на Украине нужно задавать Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это вопрос в Минобороны», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, каковы предварительные итоги спецоперации, а также чего удалось достичь за месяц.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что у России в Евросоюзе есть союзники, которые занимают «более трезвую позицию». Однако , отметил пресс-секретарь, всеобщая истерика Запада, направленная на антироссийские настроения, вызывает сожаление.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).