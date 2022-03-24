Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о вызывающей сожаление антирусской истерике Запада

Пресс-секретарь Песков заявил, что всеобщая антирусская истерика Запада вызывает сожаление

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

У России в Евросоюзе есть союзники, которые занимают «более трезвую позицию», однако всеобщая антирусская истерика Запада вызывает сожаление. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России не стал называть страны, занимающие «более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию».

Ранее представитель Кремля заявил, что действия коллективного Запада указывают на то, что идеи частной собственности, бывшие там когда-то священными, в настоящее время переживают крах. Отказ от данных основополагающих принципов указывает на то, что вести бизнес в западных странах стало опасно, добавил Песков.

15 марта стало известно, что пресс-секретарь президента России попал под санкции, наложенные Министерством экономики и финансов Великобритании (Казначейство Ее Величества). Кроме того, в санкционном списке оказались секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, министр транспорта РФ Виталий Савельев и виолончелист Сергей Ролдугин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
Нарышкин порассуждал о «чудо-богатырях» и «тоталитарно-либеральных режимах»
В работе Telegram произошел сбой
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.