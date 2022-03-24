Кремль заявил о вызывающей сожаление антирусской истерике Запада

Пресс-секретарь Песков заявил, что всеобщая антирусская истерика Запада вызывает сожаление

У России в Евросоюзе есть союзники, которые занимают «более трезвую позицию», однако всеобщая антирусская истерика Запада вызывает сожаление. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России не стал называть страны, занимающие «более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию».

Ранее представитель Кремля заявил, что действия коллективного Запада указывают на то, что идеи частной собственности, бывшие там когда-то священными, в настоящее время переживают крах. Отказ от данных основополагающих принципов указывает на то, что вести бизнес в западных странах стало опасно, добавил Песков.

15 марта стало известно, что пресс-секретарь президента России попал под санкции, наложенные Министерством экономики и финансов Великобритании (Казначейство Ее Величества). Кроме того, в санкционном списке оказались секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, министр транспорта РФ Виталий Савельев и виолончелист Сергей Ролдугин.