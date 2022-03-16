Кремль обвинил Запад в отказе от священных для него ранее идей

Песков заявил, что действия Запада указывают на крах идеи частной собственности

Действия коллективного Запада указывают на то, что идеи частной собственности, бывшие там когда-то священными, сейчас переживают крах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, отказ от этих основополагающих принципов указывает на то, что вести бизнес на Западе стало просто опасно. Он отметил, что большинство российских бизнесменов, попавших под санкции, являются по сути бизнесменами международными и имеют соответствующий статус, который раньше был защищен на законодательном уровне.

«Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента попал под санкции, наложенные Министерством экономики и финансов Великобритании (Казначейство Ее Величества). Также в санкционном списке оказались секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, министр транспорта РФ Виталий Савельев и виолончелист Сергей Ролдугин.