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Стало известно местонахождение оказавшегося под завалами шахтера в Кузбассе

РУК: спасатели установили местонахождение оказавшегося под завалами шахтера в Кузбассе

Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»

Спасатели установили примерное местонахождение рабочего, оказавшегося под завалами на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом «Интерфакс» сообщили в «Распадской угольной компании» (РУК), в составе которой работает шахта.

«Один человек под завалом, его примерное местонахождение известно. Работает ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть МЧС — прим. Ленты.ру)», — пояснил представитель компании.

Ранее в РУК сообщили, что никто из эвакуированных работников шахты «Осинниковская» в Кузбассе, где произошло обрушение горной породы, не пострадал.

О происшествии на шахте стало известно утром 24 марта. В настоящее время на место выехали горноспасатели. Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются.

Прокуратура начала проверку. Будет изучено исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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Марина Совина
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