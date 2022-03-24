Раскрыты подробности обрушения на шахте в Кузбассе

Никто из эвакуированных работников шахты «Осинниковская» в Кузбассе не пострадал

Никто из эвакуированных работников шахты «Осинниковская» в Кузбассе, где произошло обрушение горной породы, не пострадал. Подробности раскрыли ТАСС в пресс-службе «Распадской угольной компании», в составе которой работает шахта.

«Один работник под завалом, других пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

О происшествии на шахте стало известно утром 24 марта. В настоящее время на место выехали горноспасатели. Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются.