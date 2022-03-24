Прокуратура начала проверку после обрушения породы на шахте «Осинниковская»

Прокуратура начала проверку после обрушения горной породы на шахте «Осинниковская»

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту обрушения горной породы на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На шахте "Осинниковская" в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы, один горнорабочий возможно находится под завалом», — разъяснили в прокуратуре.

Уточняется, что обрушение произошло при подготовке горной выработки комбайном. В настоящее время горные работы приостановлены, ведется разбор завалов и поиск пострадавшего работника.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Инцидент на шахте произошел утром 24 марта. В настоящее время на место выехали горноспасатели. Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются.

