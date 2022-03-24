Прокуратура начала проверку после обрушения породы на шахте «Осинниковская»
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту обрушения горной породы на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На шахте "Осинниковская" в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы, один горнорабочий возможно находится под завалом», — разъяснили в прокуратуре.
Уточняется, что обрушение произошло при подготовке горной выработки комбайном. В настоящее время горные работы приостановлены, ведется разбор завалов и поиск пострадавшего работника.
Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Инцидент на шахте произошел утром 24 марта. В настоящее время на место выехали горноспасатели. Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются.