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Прокуратура начала проверку после обрушения породы на шахте «Осинниковская»

Прокуратура начала проверку после обрушения горной породы на шахте «Осинниковская»

Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту обрушения горной породы на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На шахте "Осинниковская" в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы, один горнорабочий возможно находится под завалом», — разъяснили в прокуратуре.

Уточняется, что обрушение произошло при подготовке горной выработки комбайном. В настоящее время горные работы приостановлены, ведется разбор завалов и поиск пострадавшего работника.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Инцидент на шахте произошел утром 24 марта. В настоящее время на место выехали горноспасатели. Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются.

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Марина Совина
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