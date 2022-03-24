Роскомнадзор заблокировал сайт разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор заблокировал сайт создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 студии GSC Game World

Роскомнадзор внес сайт студии GSC Game World в реестр запрещенных ресурсов. Из записи в реестре следует, что доступ к сайту ограничен по запросу Генпрокуратуры.

Сайт разработчиков заблокирован по статье 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

На главной странице сайта было размещено обращение, связанное с ситуацией на Украине. Ранее создатели объявили, что отказываются продавать свои игры на территории России. Вместе с тем студия прекратила принимать предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2, но игроки, успевшие оформить его в цифровом магазине, получат копию игры.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 был запланирован на 28 апреля 2022 года. В начале года в студии заявили, что игра не выйдет будущей весной и назвали новую дату — 28 декабря. Позже в GSC Game World рассказали об остановке разработки, а также появилась информация о планах перевезти студию в Чехию.