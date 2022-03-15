Стала известна судьба предзаказов S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

В «М.Видео» пообещали сохранить предзаказы S.T.A.L.K.E.R. 2 для российских геймеров

Представители «М.Видео» прокомментировали ситуацию относительно отмены продаж игр студии GSC Game World в России. Об этом сообщается в сообществе M.Game во «ВКонтакте».

В публикации, размещенной в официальной группе ретейлера, говорится, что в сложившейся ситуации релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался под вопросом. Представители сети пообещали, что будут предпринимать попытки договориться со студией, чтобы ее представители не стали отменять предзаказы геймеров на тайтл. «Мы попытаемся обсудить с поставщиком сложившуюся ситуацию и сохранить предварительные заказы, но тут от нас мало что зависит», — описали судьбу предзаказов в компании.

В компании отметили, что сеть магазинов «М.Видео» собирала предвариательные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 на семь изданий игры для ПК и Xbox. В настоящий момент все версии тайтла недоступны на сайте ретейлера.

Геймеры в комментариях отреагировали на возможный срыв предзаказов игр. «ПК — привет, торрент, Xbox — привет, Game Pass, умно поступили, сэкономили наши деньги», — отметил комментатор под ником Кемпер Рпд. «Основная аудитория и фанаты Сталкера в РФ и СНГ. Не будут продавать, тогда их ждет провал», — предположил пользователь Максим Петрищев.

14 марта украинская компания GSC Game World, разработчик таких компьютерных игр, как «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R 2, отказалась от продаж на территории России. В студии объяснили, что ранее заказавшие новый тайтл по предзаказу пользователи получат свою копию новой игры, однако новые заявки не принимаются. Релиз S.T.A.L.K.E.R 2 ожидается в декабре.