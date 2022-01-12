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S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на конец 2022 года

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 8 декабря

Скриншот: S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет весной 2022 года. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте проекта.

В заявлении студии GSC Game World говорится, что работающая над S.T.A.L.K.E.R. 2 команда решила перенести релиз на конец 2022 года. Согласно новым планам студии, игра должна выйти 8 декабря. «Эти дополнительные семь месяцев необходимы, чтобы полностью реализовать наше видение и довести игру до нужного состояния», — отметили разработчики.

Представители украинской компании также сообщили, что решение о переносе было непростым, но в студии хотят создать игру, которая будет отвечать ожиданиям геймеров. «Мы убеждены, что разработка игры должна идти столько, сколько потребуется: особенно в случае с таким проектом», — говорится в заявлении. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, что тайтл оказался самой большой игрой в истории GSC.

Изначально выход S.T.A.L.K.E.R. 2 был запланирован на 28 апреля 2022 года. Игра должна появиться на ПК, также она станет временным эксклюзивом Xbox.

О том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на конец 2022 года, в начале января сообщил популярный украиноязычный блогер OLDboi. По информации автора, выход игры для PlayStation 5 произойдет через 3-7 месяцев после основного релиза.

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Андрей Ставицкий
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