Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на осень 2022 года. Об этом в ролике на своем YouTube-канале заявил популярный украиноязычный блогер OLDboi.

По информации автора, украинские разработчики игры не спешат сообщать геймерам о том, что выход тайтла будет перенесен на более поздний срок. Специалист выяснил, что в GSC Game World решили таким образом собрать как можно больше предзаказов с игроков. По словам OLDboi, представители студии сообщат об этом до начала весны или первого показа геймплея.

Блогер полагает, что полноценный выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится осенью 2022 года. По его словам, данная информация является на 100 процентов достоверной. Также OLDboi заметил, что выход игры для PlayStation 5 произойдет через 3-7 месяцев после основного релиза — то есть не раньше 2023 года.

В конце декабря итальянские журналисты выяснили, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5 состоится в середине 2022 года. Игра должна оказаться эксклюзивом для ПК и Xbox в течение трех месяцев.

Официальную дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 сообщили во время показа трейлера в июне 2021 года. Релиз запланирован на 28 апреля 2022 года. Игра появится на ПК и Xbox, также будет доступна в подписке Game Pass.