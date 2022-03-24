В Госдуме связали новые санкции США с расследованием по биолабораториям

Депутат ГД Шхагошев: новые санкции США введены из-за расследования РФ по биолабораториям

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев связал новые антироссийские санкции США с расследованием России по биолабораториям на Украине и заявлением о причастности к их финансированию сына президента США Джо Байдена Хантера. Его слова приводит РИА Новости.

«Введение санкции против Госдумы прямо связано с созданием комиссии по разоблачению биолабораторий, в которых замешан сын Байдена. Это причинно-следственные связи», — заявил депутат.

24 марта Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в ходе анализа документов, посвященных деятельности Пентагона на Украине, было установлено, что к финансированию действовавших на территории республики биолабораторий причастны фонды сына президента США Джо Байдена Хантера и Джорджа Сороса.

