В Госдуме связали новые санкции США с расследованием по биолабораториям
Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев связал новые антироссийские санкции США с расследованием России по биолабораториям на Украине и заявлением о причастности к их финансированию сына президента США Джо Байдена Хантера. Его слова приводит РИА Новости.
«Введение санкции против Госдумы прямо связано с созданием комиссии по разоблачению биолабораторий, в которых замешан сын Байдена. Это причинно-следственные связи», — заявил депутат.
24 марта Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в ходе анализа документов, посвященных деятельности Пентагона на Украине, было установлено, что к финансированию действовавших на территории республики биолабораторий причастны фонды сына президента США Джо Байдена Хантера и Джорджа Сороса.