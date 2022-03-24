Из шахты «Осинниковская» в Кузбассе эвакуированы 118 человек

В ЕДДС сообщили, что из шахты «Осинниковская» эвакуированы 118 человек, с одним нет связи

119 человек находились под землей в момент выброса угля и газа в шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Почти все эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

С одним из работников нет связи. «Было 119 человек, 118 человек выведены, с одним нет связи», — сказали в ЕДДС.

24 марта выброс угля и газа произошел на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах. Отмечается, что вместе с выбросом угля и газа произошло обрушение породы. «Поступило сообщение о внезапном выбросе угля и газа на одном из участков шахты "Осинниковская", люди выводятся. На место выехали горноспасатели», — уточнили в ведомстве.