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Шольц прокомментировал заявления России о разработке биооружия на Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал «неправдой» заявления РФ о разработках на Украине биооружия

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Заявления российской стороны о разработках на Украине химического и биологического оружия не соответствуют действительности, заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров лидеров G7 канцлер Германии Олаф Шольц, пишет ТАСС.

По словам политика, Москва постоянно говорит о том, что украинская сторона разрабатывает биологическое и химическое оружие. Он назвал эти данные «ложью». «Это все неправда и абсолютно не соответствует истине», — прокомментировал канцлер ФРГ.

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6 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Минобороны России раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США. Во время проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России (ВС РФ) проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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