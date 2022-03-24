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В российском Су-75 учли недостатки американского F-117

В российском истребителе Checkmate исправили недостатки американского самолета F-117

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

При создании перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, были учтены и исправлены недостатки американского стелс-самолета F-117А Nighthawk. Об этом говорится в патенте к истребителю, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС.

В документе указано, что одной из задач разработчиков ЛТС было устранение недостатков самолетов вроде F-117А Nighthawk. «Однако недостатком данного летательного аппарата являются плохие взлетно-посадочные характеристики, а также недостаточная устойчивость и управляемость летательным аппаратом», — написано в патенте.

В документе подчеркивается, что «техническим результатом, на достижение которого направлено заявленное изобретение, является повышение устойчивости и управляемости летательного аппарата без ухудшения характеристик радиолокационной заметности».

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Там же говорится, что модель ЛТС, которая уже запатентована, прошла испытания в аэродинамических трубах.

В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

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Иван Потапов
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