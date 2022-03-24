Лавров обсудил с главой Красного Креста нарушения гуманитарного права на Украине

Глава МИД Лавров и глава МККК Маурер обсудили действия ВСУ против мирных украинцев

Глава МИД России Сергей Лавров и председатель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер на встрече в Москве обсудили действия солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

«Мы сегодня подробно говорили о политической стороне дела. О том, как киевские власти и националисты, контролирующие различные населенные пункты, пытаются препятствовать свободному выходу гражданских лиц, пытаются использовать их в качестве живого щита», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Маурером.

Также глава МИД передал председателю МККК, что солдаты ВСУ размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах украинских городов, а также «совершают иные действия, прямо противоречащие международному гуманитарному праву».

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский рассказал, что военнослужащие ВСУ и батальона «Азов» используют гражданское население в Мариуполе в качестве живого щита. Он обвинил командование гарнизона Мариуполя в том, что оно понимает, что в зоне прямого огневого контакта гражданские лица находятся в опасности.