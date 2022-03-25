Чимаев отреагировал на помощь россиян его сопернику

Хамзат Чимаев заявил, что тренировки с борцами из России не помогут бойцу UFC Бернсу

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отреагировал на новость, что его соперник Гилберт Бернс задействовал борцов из России для помощи в подготовке к поединку с ним. Чеченец стал гостем шоу MMA Hour на YouTube.

Чимаев заявил, что тренировки не помогут бразильцу освоить борьбу на высоком уровне за несколько месяцев. Боец выразил уверенность, что соперник во время их поединка не сможет перевести его в партер.

16 марта Бернс заявил, что нанял борцов из России для подготовки к схватке с Чимаевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бразилец признался, что обещал не раскрывать имена спортсменов и назвал их своим секретным оружием.

Чимаев и Бернс встретятся в октагоне на турнире UFC 273, который состоится 10 апреля. Швед одержал четыре победы в рамках промоушена. Всего на его счету десять побед в десяти поединках.

Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях. В последнем поединке он оказался сильнее Стивена Томпсона.

