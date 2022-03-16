Боец UFC рассказал о секретном оружии в подготовке к поединку с Чимаевым

Боец UFC Гилберт Бернс нанял борцов из России, чтобы подготовиться к поединку с Чимаевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс рассказал о подготовке к схватке с чеченцем Хамзатом Чимаевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

Бернс признался, что специально для подготовки к бою нанял двух борцов из России и назвал их своим секретным оружием. Бразилец выделил роль российского тренера Саида Сапарова, который улучшил его понимание борьбы.

«Эти ребята из России попросили, чтобы я не называл их имен. Пришлось согласиться. Они показали мне много приемов, которые изменили мою игру», — добавил бразилец. Его поединок с Чимаевым пройдет 10 апреля в рамках UFC 273.

Чимаев одержал четыре победы в четырех поединках в UFC. Каждый раз уроженец Чечни завершал бои досрочно. Всего на его счету десять побед в десяти поединках в MMA.

Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях. В своем последнем поединке он оказался сильнее Стивена Томпсона.