Чимаев отказался считать Усмана лидером вне зависимости от весовых категорий

Чимаев заявил, что Усман не должен быть номером один вне зависимости от весовых категорий

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев отказался считать американца Камару Усмана лидером Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Его слова приводит MMAJunkie.

Он предпочел назвать номером один его соотечественника Джона Джонса. «У Усмана всего один пояс, а сколько раз он защищал свой пояс? Три раза? Четыре раза? Джон Джонс делал это всю свою карьеру и защищал свой титул 11 раз», — заявил Чимаев. По словам бойца, Усман не побеждал тех, кого побеждал Джонс, поэтому они находятся на разном уровне.

Усман владеет титулом чемпиона UFC в полусредней весовой категории. 8 января MMA Junkie назвала американца лучшим бойцом смешанного стиля по итогам 2021 года. На счету Усмана 20 побед при единственном поражении.

Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю промоушена. Первый пояс он завоевал в 23 года и 234 дня. Всего в его активе 26 побед при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Чимаев не потерпел ни одного поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Всего в активе спортсмена десять побед в десяти поединках.