Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Бостон Брюинз
Сегодня
19:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Сегодня
19:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Чимаев отказался считать Усмана лидером вне зависимости от весовых категорий

Чимаев заявил, что Усман не должен быть номером один вне зависимости от весовых категорий
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев отказался считать американца Камару Усмана лидером Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Его слова приводит MMAJunkie.

Он предпочел назвать номером один его соотечественника Джона Джонса. «У Усмана всего один пояс, а сколько раз он защищал свой пояс? Три раза? Четыре раза? Джон Джонс делал это всю свою карьеру и защищал свой титул 11 раз», — заявил Чимаев. По словам бойца, Усман не побеждал тех, кого побеждал Джонс, поэтому они находятся на разном уровне.

Усман владеет титулом чемпиона UFC в полусредней весовой категории. 8 января MMA Junkie назвала американца лучшим бойцом смешанного стиля по итогам 2021 года. На счету Усмана 20 побед при единственном поражении.

Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю промоушена. Первый пояс он завоевал в 23 года и 234 дня. Всего в его активе 26 побед при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Чимаев не потерпел ни одного поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Всего в активе спортсмена десять побед в десяти поединках.

Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости
Байден вновь назвал Путина «военным преступником»
Эстонская ферма переименовала хлев ради украинцев
Эксперт спрогнозировал курс рубля
Австралия отказалась от стремления к ядерному оружию
Россия призвала проявлять сдержанность в ситуации вокруг Северной Кореи
Чимаев отказался считать Усмана лидером вне зависимости от весовых категорий
Вучич назвал три причины отказа Сербии от присоединения к санкциям против России
Стало известно о доставленном на Украину из Германии оружии
Продавший части боевых ракет Украине россиянин получил восемь лет колонии
Названа норма потребления яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.