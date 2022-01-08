Назван лучший боец MMA 2021 года

Редакция MMA Junkie определилась с выбором лучшего бойца смешанного стиля (MMA) по итогам 2021 года. Текст доступен на сайте издания.

Таковым эксперты считают Камару Усмана, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 34-летний американец нигерийского происхождения провел три поединка в минувшем году. Усман трижды защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

На его счету победы над Гилбертом Бернсом, Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном. Усман демонстрирует серию из 15 побед подряд в UFC. Еще один успех в октагоне и он сравняется с именитым бразильцем Андерсоном Силвой.

В марте 2019-го года Усман отправил в нокаут Тайрона Вудли, закончив его доминирование в дивизионе. До этого Вудли на протяжении четырех поединков удерживал чемпионский пояс.

Всего на счету Усмана 20 побед при единственном поражении.