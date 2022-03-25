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Спорт

Вяльбе рассказала о последствиях долгосрочной изоляции российских лыжников

Вяльбе заявила, что последствия долгосрочной изоляции российских лыжников будут тяжелыми

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении россиян от международных соревнований. Об этом сообщает Telesport.

По словам функционера, долгосрочная изоляция лыжников из России будет иметь тяжелые последствия. «Если мы проведем один сезон без стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта, то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — десять шагов назад», — рассказала Вяльбе.

Глава ФЛГР добавила, что уровень конкуренции на внутрироссийских соревнованиях нельзя сравнивать с тем, который присутствует на международных стартах. Вяльбе также заявила, что в организации готовы к любому развитию событий.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
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