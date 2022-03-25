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Спорт

В ФХР отреагировали на расследование IIHF

ФХР отвергла обвинения в нарушениях этического кодекса IIHF

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на расследование, которое инициировала Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в отношении отечественной организации. Текст заявления доступен на сайте ФХР.

ФХР отвергла обвинения в нарушениях этического кодекса IIHF. Организация в заявлении подчеркнула, что не контактировала с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по вопросам поддержки каких-либо акций.

Ранее 24 марта IIHF начала расследование в отношении ФХР из-за якобы попыток российской стороны повлиять на клубы КХЛ и призвать их к участию в акциях поддержки спецоперации ВС РФ на территории Украины. На первой стадии делом занялся совет IIHF по этике.

28 февраля IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Организация объяснила решение стремлением обеспечить безопасность хоккеистов и официальных лиц.

Николай Костюков
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