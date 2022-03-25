В FIS выразили надежду на возвращение Большунова к международным стартам

Представитель FIS выразил надежду на допуск Александра Большунова к международным стартам

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньери прокомментировал ситуацию с отстранением Александра Большунова и других россиян от участия в международных стартах. Его слова приводит VG.

Миньери выразил надежду, что Большунов сможет вернуться к выступлениям на международном уровне. Он подчеркнул, что чемпионаты мира созданы, чтобы объединять людей, а не наоборот.

Отечественные лыжники лишились права участвовать в международных стартах из-за решения FIS, принятого на фоне спецоперации ВС РФ на территории Украины. 1 марта запрет на участие россиян в турнирах на территории своей страны наложила Федерация лыжных видов спорта Норвегии. После этого FIS распространила меру на соревнования под своей эгидой.

По итогам сезона Большунов занял вторую строчку в общем зачете Кубка мира. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо.

На Олимпийских играх в Пекине Большунов стал трехкратным чемпионом. Он выиграл золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на счету спортсмена серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.