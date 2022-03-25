Слуцкая ответила порадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ канадской журналистке

Ирина Слуцкая ответила порадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ-2022 канадской журналистке

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на слова канадской журналистки Беверли Смит, которая обрадовалась отсутствию россиян на первенстве планеты-2022 во Франции. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Спортсменка заявила, что на подобные комментарии не хочется отвечать, чтобы не опускаться на уровень спикера. «Пускай отдохнут от нас один год. Но им от этого легче не станет», — отметила Слуцкая. Она также выразила уверенность, что некоторые соперники россиян расстроены из-за отсутствия конкуренции.

Ранее Смит положительно оценила отсутствие россиян на чемпионате мира. Она обратила внимание на то, что в женском одиночном катании ни одна фигуристка не исполнила тройной аксель, однако не посчитала это большой помехой. «Какой же нормальный турнир в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх! Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей», — сказала журналистка.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В результате россияне не смогли принять участие в ЧМ.