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Спорт

Сборная Италии впервые в истории пропустит второй чемпионат мира подряд

Сборная Италии впервые в истории не прошла квалификацию на ЧМ второй раз подряд

Фото: Globallookpress.com

Сборная Италии по футболу проиграла Северной Македонии в стыковом матче плей-офф за выход на чемпионат мира и снова, во второй раз, пропустит мундиаль. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Итальянцы впервые в истории пропустят второй ЧМ подряд. В 2018-м они также не сумели пройти квалификацию.

В матче против Италии единственный гол в составе сборной Северной Македонии забил Александар Трайковски. Он поразил ворота итальянцев в дополнительное время и принес своей команде победу.

Сборная Италии участвовала на ЧМ-2010 и ЧМ-2018, но не сумела добиться медалей на турнирах. В обоих случаях «Скуадра Адзурра» не смогла преодолеть групповой этап. Последний успех — победа на чемпионате мира в 2006 году. Это золото стало четвертым в истории сборной.

ЧМ-2022 состоится в Катаре. Турнир пройдет с 21 ноября до 18 декабря.

Николай Костюков
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