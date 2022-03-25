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Российский фигурист-чемпион исполнил уникальный прыжок

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк прыгнул каскад из двух четверных сальховов через ойлер

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк исполнил уникальный каскад в рамках прыжкового турнира Кубка Первого канала. Трансляция турнира доступна на сайте Первого канала.

18-летний россиянин прыгнул каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи оценили исполнение на 22,42 балла. Ранее никому из фигуристов не удавалось исполнить этот каскад на соревнованиях. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку Кубок Первого канала является шоу-турниром.

На Играх-2022 Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире. В соревнованиях мужчин-одиночников фигурист занял 15-е место.

10 марта российская фигуристка Вероника Жилина исполнила на тренировке уникальный прыжок. 13-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прыгнула каскад из двойного акселя и четверного сальхова через ойлер. Ранее никто из спортсменок не исполнял каскад, в котором второй прыжок является четверным.

Дарья Коршунова
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