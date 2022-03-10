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Спорт

Ученица Плющенко исполнила уникальный прыжок

Ученица Плющенко Жилина исполнила на тренировке уникальный каскад с четверным сальховом

Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила на тренировке уникальный прыжок. Об этом рассказал ее тренер Евгений Плющенко в Instagram.

13-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона прыгнула каскад из двойного акселя и четверного сальхова через ойлер. Ранее никто из фигуристок не исполнял каскад, в котором второй прыжок является четверным.

25 декабря 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на чемпионате России два четверных риттбергера в программе и вошла в историю фигурного катания. До нее исполнить этот уникальный прыжок одиночно и в каскаде в одной программе не удавалось никому, в том числе мужчинам.

Первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официального соревнования стала россиянка Александра Трусова. В 2020 году она перешла в группу Плющенко, однако через сезон вернулась к Тутберидзе.

Дарья Коршунова
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