Вратарь «Краснодара» рассказал о ситуации в клубе после ухода легионеров

Вратарь «Краснодара» Сафонов назвал ситуацию в клубе после отъезда легионеров тяжелой

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов назвал ситуацию в клубе после отъезда легионеров тяжелой. Его цитирует ТАСС.

«Не могу сказать, что забыл про легионеров, мы продолжаем поддерживать общение. Сейчас мы должны справляться своими силами», — рассказал футболист. Он отметил, что к составу команды добавляются молодые игроки, и это дает прилив сил.

3 марта «Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами. Также команду покинул немецкий тренер Даниэль Фарке и его ассистенты. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Антонюк.

Ранее тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о проблемах клуба из-за отъезда легионеров. Он заявил, что у команды практически сломан хребет из-за отсутствия иностранных футболистов. Тренер добавил, что, несмотря на трудности, футболисты команды будут сражаться и биться в каждой игре.