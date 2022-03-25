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Мишустин рассказал о состоянии здоровья Жириновского

Премьер Мишустин пожелал здоровья лидеру ЛДПР Жириновскому

Фото: Globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает бороться с болезнью, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, оценивая состояние политика. Глава кабмина пожелал Жириновскому здоровья, передает РИА Новости.

Мишустин перед отчетом кабмина в Госдуме провел встречу с депутатами ЛДПР. По словам премьера, ему непросто начинать разговор без Жириновского.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что лидер ЛДПР в настоящее время находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

25 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался. По данным канала, лидер ЛДПР умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Смерть политика подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже удалил эту публикацию из своего Telegram-канала.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Владимира Жириновского. По его словам, председателю ЛДПР сделали КТ и врачи продолжают бороться за его жизнь. Володин также призвал пожелать политику скорейшего выздоровления.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

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Анна Щербакова
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