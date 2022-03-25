В Кремле прокомментировали информацию о смерти Жириновского

Представитель Кремля Песков назвал неприличной «уткой» сообщение о смерти лидера ЛДПР

Сегодняшнее сообщение о смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского является неприличной «уткой». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившуюся информацию, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Жириновский жив. Лидер ЛДПР в настоящее время находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии, подчеркнул Песков.

25 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался. По данным канала, лидер ЛДПР умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Смерть политика также подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил соответствующую публикацию из своего Telegram-канала.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть Владимира Жириновского.

Он отметил, что состояние председателя ЛДПР действительно оценивается как тяжелое. В пятницу, 25 марта, Жириновскому сделали КТ, и врачи продолжают бороться за его жизнь, подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы призвал пожелать Жириновскому скорейшего выздоровления.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.