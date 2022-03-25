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Послу Молдавии в Москве вручили ноту протеста из-за акции в Кишиневе

МИД России выразил протест послу Молдавии Дарию из-за акции у посольства в Кишиневе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за акции у здания посольства в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД заявили, что 25 марта вызвали к себе посла Молдавии, чтобы вручить ноту протеста в связи с «безобразной акцией» у российского посольства в Кишиневе. Ее участники, как утверждают в ведомстве, «демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия».

В министерстве напомнили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой в 1961 году, государство пребывания должно предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства. От Кишинева МИД потребовал больше не допускать подобных акций.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об усложнении отношений страны с Россией после начала спецоперации на Украине. При этом стороны, по ее словам, поддерживают связь по официальным дипломатическим каналам через посольства.

По словам президента Молдавии Майи Санду, никаких угроз для русскоговорящих в стране нет. Она также подчеркивает, что с первых дней российской спецоперации на Украине она призывала к единству и недопущению выступлений, раскалывающих молдавское общество.

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Алиса Реброва
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