Российский Генштаб заявил о прекращении существования ВМС Украины

В Генштабе ВС РФ сообщили, что военно-морские силы Украины перестали существовать

Украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны (ПВО) практически полностью уничтожены. Об этом в пятницу 25 марта, на брифинге сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время также перестали существовать военно-морские силы (ВМС) страны. Он добавил также, что демилитаризация Украины достигается путем нанесения высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, а также действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника.